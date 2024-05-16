بمليارات الدنانير.. 3 طرق يستغلها "حيتان الحنطة" للنصب على الدولة بمواسم التسويق

2024-05-16 21:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

استعرض النائب امير المعموري، اليوم الخميس (16 ايار 2024)، 3 طرق يستغلها "حيتان الحنطة" في الاحتيال على الدولة واستنزاف المال العام والتربح في مواسم التسويق.

وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تحركنا المبكر والتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني واصدار سلسلة تعليمات مباشرة اسهمت في وضع حد لحيتان الحنطة بشكل واضح ومباشر من خلال الاجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة التي بات لديها اسس لا ليات التعامل مع اي مخالفات وفق الاسس القانونية".

واضاف، انه "تم قطع 3 طرق تستغلها حيتان الحنطة في الاضرار بالمال العام من خلال منع وصول الحنطة المعفرة الى مخازن التجارة من خلال تسويقها على انها تسويق الموسم الحالي، بالاضافة الى منع تسويق الحنطة التي قدمت على انها بذور للزراعة ولكن يجري تسويقها مرة اخرى للاستفادة من فرق الاسعار بالاضافة الى منع تسويق الحنطة القديمة او مايعرف بالحايل".

واشار الى ان "هناك ملفات مهمة كشفت سيتم اعلان نتائج التحقيق في الوقت المناسب من قبل الجهات المختصة"، لافتا الى ان "الاجراءات المشددة حول تسويق الحنطة مهمة من اجل قطع الطريق امام اي ممارسات تفضي الى فساد".

وتتمثل ممارسات الاحتيال على الدولة في مواسم تسويق الحنطة بعدة اشكال، من بينها اعادة تسويق حنطة المواسم السابقة او المخزونة، او تهريب الحنطة من خارج البلاد باسعار مناسبة واعادة بيعها على الدولة بالاسعار المدعومة التي تدفعها الحكومة للفلاحين مقابل طن الحنطة البالغ 850 الف دينار وهو سعر يفوق اسعار الحنطة في خارج العراق.



