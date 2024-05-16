منافذ كردستان تؤكد التزامها بضوابط بغداد ولكن: 70% من المنافذ "خارج سيطرة الجميع"

2024-05-16 21:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم_أربيل

أكد مدير عام كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، اليوم الخميس (16 ايار 2024)، أن منافذ الإقليم جميعها تلتزم بتعليمات الحكومة الاتحادية.

وقال عبد الرحمن في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "أي تعليمات تصدر من قبل بغداد بشأن البضائع المستوردة نلتزم بها وتطبق الشروط على جميع المنافذ في إقليم كردستان".

وأضاف أن "منافذ الإقليم لا تدخل أي مواد ممنوعة، وما ينشر عن دخول وتهريب مواد محظورة هي إساءة لمنافذنا التي تسجل مؤشرا عاليا في الإلتزام بالشروط والتعليمات سواءً تلك التي تصدر من بغداد أو من حكومة الإقليم".

وتشير البيانات والتقارير الى وجود اكثر من 30 منفذا في كردستان، من بينها 6 منافذ فقط معترف بها رسميا من قبل بغداد، و5 منافذ معترف بها من قبل حكومة الاقليم، مايعني ان قرابة 20 منفذا اخر غير مسيطر عليها حتى من قبل حكومة الاقليم وينشط فيها التهريب.