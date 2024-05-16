السوداني يعلن استضافة العراق للقمة العربية المقبلة

2024-05-16 21:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، استضافة العاصمة بغداد، القمة العربية المقبلة، بدورتها العادية 34، عام 2025.

ورحب السوداني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بقرار الجامعة العربية قبول طلب العراق في قمّة الرياض استضافة اجتماع الجامعة العربية على مستوى القمّة، كما وجه شكره لسوريا التي تنازلت عن رئاسة الدورة المقبلة لصالح العراق.

وقال رئيس الوزراء العراقي، إن "حلول الأشقاء ملوكاً ورؤساء وقادة، ورؤساء الوفود العربية الشقيقة، مرّة أخرى، ضيوفاً في بغداد التاريخ والحضارة، هو استكمال لنهج العراق في التكامل مع المحيط العربي، ومُضيه في تقديم دوره التاريخي والمحوري، كركيزة للسلام والأخوّة والاستقرار، وأرضاً للتلاقي يترسخ عليها العمل العربي المشترك، وتزدهر فيها فرص التنمية، وتُصاغ عندها الرؤى المستقبلية للتنمية ومواجهة التحديات".

وتابع: "سيعمل العراق، بما عُرف عنه من مواقف مبدئية ونهج عربي إسلامي داعم لقضايا الأمة، على تيسير كل السُبل وحشد كل الجهود لإنجاح قمّة بغداد/ 2025، والحرص على أن تشكل اجتماعاتها وقراراتها ومُخرجاتها انتقالة إيجابية، وخطوة للأمام في تلبية متطلبات الشعوب العربية، في مرحلة خطيرة من مسيرتها ووجودها".

وختم السوداني، حديثه بالقول: "بغداد ستكون حاضنة للأشقاء على طريق نصرة قضايا شعوبنا، وخيمة للشراكة والعمل من أجل التنمية المستدامة، والاستقرار الضامن للمستقبل".