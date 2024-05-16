رئيس الجمهورية وملك البحرين يؤكدان على أهمية إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة

2024-05-16 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على أهمية إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على هامش أعمال القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين في المنامة".وأضافت، أنه "في مستهل اللقاء، هنأ رئيس الجمهورية، ملك البحرين على حسن تنظيم أعمال القمة، مشيدا بجهود البحرين التي بُذلت لعقدها والقضايا المهمة التي تناولتها".وتابعت، أنه "تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، إذ أكد رئيس الجمهورية أهمية العمل على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".وأكد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد والملك حمد بن عيسى آل خليفة على، "أهمية إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق ومنحه حقوقه المشروعة وحث المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الحرب في قطاع غزة".بدوره، هنأ آل خليفة الرئيس رشيد على استضافة القمة العربية المقبلة في بغداد، متمنيا كل الموفقية والنجاح للعراق وشعبه".