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أربعة انتصارات وتعادلان في دوري النخبة لكرة الصالات

أربعة انتصارات وتعادلان في دوري النخبة لكرة الصالات
أربعة انتصارات وتعادلان في دوري النخبة لكرة الصالات
2024-05-16 22:06:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس، ست مواجهات ضمن منافسات الجولة 22 لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وأسفرت نتائج المباريات عن تعادل فريق القوة الجوية مع ضيفه فريق الحشد الشعبي إيجابيا بنتيجة 5-5 أهداف.

وتمكن فريق الشباب البصري من الفوز على ضيفه فريق كربلاء بنتيجة  2-1 هدف، كما فاز فريق الدفاع الجوي على ضيفه فريق الشرقية بنتيجة 3-2 اهداف.

وايضاً؛ حقق فريق الشرطة على مضيفه فريق الموارد المائية بنتيجة 4-2 اهداف، وتغلب فريق نفط الوسط على ضيفه فريق اليات الشرطة بنتيجة 5-2 اهداف.

وتعادل فريق غاز الجنوب مع مضيفه فريق امانة بغداد بنتيجة 3-3 اهداف.

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