الاطار التنسيقي يؤكد أهمية عقد جلسة اختيار رئيس للبرلمان يوم السبت المقبل

2024-05-16 22:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الاطار التنسيقي، اليوم الخميس، أهمية عقد جلسة اختيار رئيس للبرلمان يوم السبت المقبل.وذكر الاطار التنسيقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الطارئ اليوم الخميس لحسم اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، حيث تم التأكيد على اهمية عقد جلسة مجلس النواب يوم السبت ١٨-٥-٢٠٢٤ واختيار رئيس جديد لمجلس النواب".ودعا الاطار التنسيقي "النواب الى تحمل مسؤوليتهم والحضور الحاشد لحسم هذا الاستحقاق الوطني الهام".