فريق كربلاء: عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشرطة

2024-05-16 22:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- حسين عمارأكد مدرب فريق نادي كربلاء جاسب سلطان، اليوم الخميس، عزم الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشرطة في المباراة التي ستجري بينهما يوم غد ضمن الجولة 29 لدوري نجوم العراق.وقال سلطان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللاعبين يدركون جيداً أهمية المباراة أمام الشرطة، حيث سيلعبون أمام فريق ينافس على الصدارة وهو متخم بالنجوم ولاعبي المنتخب الوطني"، مؤكدا، "العزم على تحقيق نتيجة إيجابية".وأضاف، أن "الفريق يعيش بوضع نفسي ممتاز بعد تحقيقه الفوز على نفط البصرة"، مطالبا، "جماهير العميد الكربلائي بدعم ومساندة الفريق في هذه الفترة المهمة جداً خاصة وأنه سيلعب مع الشرطة على أرضه وبين جماهيره".ويتصدر الجوية الدوري برصيد 62 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الشرطة الثاني، فيما يمتلك كربلاء 29 نقطة فقط في المرتبة 14.