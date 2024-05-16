الإطار يدعو النواب إلى تحمل مسؤوليتهم والحضور لجلسة اختيار رئيس البرلمان

2024-05-16 22:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

دعا الاطار التنسيقي اليوم الخميس (16 ايار 2024)، النواب الى تحمل مسؤوليتهم والحضور لحسم انتخاب رئيس البرلمان السبت المقبل.

وذكر الاطار في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "عقد اجتماعه الطارئ اليوم الخميس لحسم اختيار رئيس جديد لمجلس النواب".

وأكد الاطار التنسيقي على "اهمية عقد جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل واختيار رئيس جديد لمجلس النواب".

ودعا الاطار التنسيقي "النواب الى تحمل مسؤوليتهم والحضور الحاشد لحسم هذا الاستحقاق الوطني الهام".