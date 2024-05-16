في محافظتين.. مقتل شخص وطفل في نزاعين منفصلين

2024-05-16 23:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار اليوم الخميس، بمقتل وإصابة شخصين اثنين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً مسلحاً اندلع بين طرفين بمدينة الصدر وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وأدى لمقتل شخص واحد وإصابة آخر بجروح"، لافتا إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي والمصاب للمشفى".

وفي محافظة ميسان، افاد مصدر امني بمقتل وإصابة طفلين بالخطأ على اثر هجوم مسلح حصل قرب سايلو الطيب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان" طفلاً قتل واصيب اخر اثناء هجوم مسلح بسبب خلاف احد أصحاب المحال التجارية وأصحاب العجلات التي تسّوق محصول الحنطة قرب سايلو تسويق الطيب وسط ميسان".

وتابع المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي والمصاب للمستشفى، فيما باشرت بملاحقة الجناة".