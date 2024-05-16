2024-05-16 23:12:08 - المصدر: منصة إيشان

وجه صندق النقد الدولي، اليوم الخميس، تحذيراً إلى العراق بشأن الأوضاع المالية، فيما طالب حكومته بضرورة تصحيحها، لتلافي الاختلالات الداخلية. وقال الصندوق في بيان حصلت عليه منصة “إيشان”، إن “الاختلالات الداخلية في العراق تفاقمت بسبب التوسع المالي الكبير وانخفاض أسعار النفط”. وأضاف أن “العراق بحاجة لتصحيح أوضاع المالية العامة تدريجيا؛ لتحقيق الاستقرار في الديون على […]

ظهرت المقالة صندق النقد الدولي يحذر العراق: الاختلالات الداخلية تفاقمت.. صححوا أوضاعكم المالية أولاً على Eishan.