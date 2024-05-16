2024-05-16 23:12:08 - المصدر: منصة إيشان

رحب العراق، اليوم الخميس، بقبول الجامعة العربية استضافة بغداد لاجتماعات القمة العربية العام المقبل، فيما عبر عن سعادته باستقبال ملوك وقادة العرب. وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان ورد لمنصة، “إيشان”: “باسم جمهورية العراق، حكومةً وشعباً، نعبر عن خالص الترحيب، بقرار الجامعة العربية قبول طلبنا في قمّة الرياض استضافة اجتماع الجامعة العربية على […]

ظهرت المقالة العراق “سعيد” بإقبال الملوك والرؤساء والأمراء العرب في بغداد العام المقبل أولاً على Eishan.