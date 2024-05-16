2024-05-16 23:12:08 - المصدر: منصة إيشان

عقد الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً بشأن جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، فيما دعا إلى البرلمانيين إلى حضور حاشد. وقال الإطار في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “عقد اجتماعاً طارئاً لحسم اختيار رئيس جديد لمجلس النواب”، مؤكداً “أهمية عقد الجلسة يوم السبت المقبل واختيار رئيس جديد لمجلس النواب”. ودعا الاطار التنسيقي النواب […]

ظهرت المقالة “السبت السني”.. الإطار يعقد اجتماعاً طارئاً ويدعو لجلسة “حاشدة” تنتخب رئيس البرلمان أولاً على Eishan.