عمليات بغداد تنفي منع مركبات الحمل من الدخول للعاصمة

2024-05-16 23:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعنفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، منع مركبات الحمل من الدخول الى العاصمة.وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية تداولت خبر مفاده أن مديرية المرور اصدرت قرارا يمنع فيه منعاً باتاً دخول مركبات الحمل أكثر من 4 طن فما فوق إلى العاصمة الساعة 6:00 صباحاً إلى 22:00 مساء، وتود قيادة عمليات بغداد تُبين: بأن هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له وما يتم نشره بخصوصه مجرد شائعات".ودعت ، "القنوات الفضائية والوكالات الاعلامية الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية في (وزارة الداخلية، قيادة عمليات بغداد، مديرية المرور العامة)".