مكية يعقد اجتماعا لمناقشة الضوابط الخاصة بالمشاريع الإستثمارية المستثناة من آلية الإعلان والمنافسة

2024-05-16 23:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واععقد رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة الضوابط الخاصة بالمشاريع الإستثمارية المستثناة من آلية الإعلان والمنافسة.وذكرت هيئة الاستثمار في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية ترأس إجتماعاً مع عدد من رؤساء هيئات الإستثمار في المحافظات لمناقشة الضوابط الخاصة بالمشاريع المستثناة من إجراءات إحالة المشاريع عن طريق آلية الإعلان والمنافسة الخاصة بالهيئة الوطنية للإستثمار وهيئات الإستثمار في المحافظات، بحضور رؤساء هيئات الإستثمار في المحافظات ،والمدراء العامين في الهيئة وغيرها من الموضوعات المعروضة في جدول اعمال الاجتماع" .وأوضحت أنه "تم خلال الإجتماع دراسة ومناقشة المشاريع المستثناة التي تتسم بالطابع التخصصي ومنها المستشفيات التخصصية التي لا تقل عن (50 )سريراً والمشروعات الإستثمارية التكنولوجية الحديثة الإستراتيجية والإقتصاد الرقمي، بالإضافة الى المشاريع ذات الطابع الثقافي ومشروعات الاقتصاد الدائري ذات القيمة المضافة لإعادة تدوير المواد، ومشاريع الطاقة المتجددة المستدامة التي لاتقل طاقتها الإنتاجية عن ( 80 ) ميكاواط والمشاريع الإبداعية".وقال رئيس الهيئة، خلال الإجتماع أن "الغاية من المشاريع الإستثمارية المستثناة تأتي في إطار تطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والنهوض بالواقع الإستثماري وبمختلف القطاعات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز التنمية المستدامة".وأكد "حتمية التزام المستثمر بتقديم الضمانات التي تطلبها الهيئة الوطنية للإستثمار للوقوف على جدية ورصانة الشركات الاستثمارية المتقدمة لهذه المشاريع".