وزير التعليم يبحث في جامعة أنقرة مجالات التعاون العلمي والأكاديمي ويدعو رئيسها لزيارة العراق

2024-05-16 23:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا وزير التعليم العالي والبحث العلميّ نعيم العبوديّ، اليوم الخميس، رئيس جامعة انقرة نجدت أونوفار لزيارة العراق في إطار تعزيز العلاقات.وذكرت وزارة التعليم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير التعليم نعيم العبودي التقى رئيس جامعة انقرة نجدت أونوفار بحضور سفير جمهورية العراق لدى أنقرة ماجد اللجماوي، وجرى خلال اللقاء التاكيد على أهمّية تعزيز التعاون في المجالات العلميّة والأكاديميّة وتطوير مسارات التبادل العلميّ والثقافيّ، وتمكين جامعات البلدين من البرامج الأكاديميّة ذات الاهتمام المُشترَك.ودعا العبودي، بحسب البيان، إلى "بلورة الشراكات والتعاون بين مُؤسّسات التعليم العالي والبحث العلميّ في البلدين وتبادل الزيارات الأكاديميّة، والمُشارَكة في المُؤتمَرات والندوات والمشاريع البحثية المُشترَكة، وتبادل المِنَح الدراسيّة، وتطوير البرامج الدراسية الخاصّة بمنح الدكتوراه والإقامات العلميّة"، مشيرا إلى أنَّ العراق قد أرسى مُبادَرته الرائدة "ادرس في العراق" بهدف استقطاب الطلاب الدوليّين في الجامعات العراقيّة، وتحقيق التبادل المعرفيّ والثقافيّ، وتعزيز العلاقات الأكاديميّة مع دول العالم."ووجه وزير التعليم "دعوة إلى رئيس جامعة أنقرة لزيارة العراق في إطار تعزيز العلاقات، وتفعيل التواصُل مع المُؤسَّسات العلميّة، والاطلاع على التجربة العراقيّة في هذا المجال".من جهته أوضح رئيس جامعة أنقرة أنّ "تركيا والعراق يمتلكان إرثا حضاريّاً عريقاً يُمهِّد الأرضيّة المُناسِبة لمزيد من التشارك والتعاون في المجالات كافة، ولاسيما العلميّة والثقافيّة"، مُشِيراً إلى أنّ "تبادل الزمالات والمِنَح الدراسيّة للطلاب من الجانبين سيُسهِم في تعزيز العلاقات الثنائية مُثمِّناً في ذات الوقت توجه المُؤسَّسات الحكُوميّة العراقيّة في إرساء التقارب وتحقيق النتائج التي تخدم مصلحة البلدين الصديقين".