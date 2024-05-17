عمليات بغداد تنفي منع مركبات الحمل الدخول للعاصمة من الساعة السادسة الى الثامنة مساء

2024-05-17 00:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الخميس، (16 ايار 2024) منع مركبات الحمل الدخول للعاصمة من الساعة السادسة صباح الى الثامنة مساء.

وذكر بيان للعمليات، تلقته "بغداد اليوم"، ان "منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية تداولت خبر مفاده ان (مديرية المرور تصدر قرار يمنع فيه منعاً باتاً دخول مركبات الحمل أكثر من 4 طن فما فوق إلى العاصمة الساعة 6:00 صباحاً إلى 22:00 مساء)، وتود قيادة عمليات بغداد ان تُبين، بأن هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له وما يتم نشره بخصوصه مجرد شائعات".

ودعت عمليات بغداد "القنوات الفضائية والوكالات الاعلامية الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية في (وزارة الداخلية، قيادة عمليات بغداد، مديرية المرور العامة)".



