رئيس الجمهورية يعود إلى البلاد

2024-05-17 00:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واععاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، إلى بغداد بعد مشاركته في أعمال القمة العربية بدورتها العادية (33) التي عقدت في مملكة البحرين.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الرئيس القى كلمة في مؤتمر القمة أكد فيها أن العراق ينطلق في علاقاته الخارجية وفق ثوابت أهمها مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول الأخرى"، مشيرا إلى أن "العراق يرفض رفضا قاطعا الانتهاكات التي تطال سيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه الآمنين تحت أي ذريعة، أو أن تكون دماء أبنائه وسيلة لتحقيق أغراض سياسية لأي طرف.واضافت أن "الرئيس أجرى لقاءات مع الرئيس الفلسطيني، ورئيس الوزراء المغربي، ورئيس مجلس الوزراء لجمهورية الصومال الفيدرالية، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، وملك البحرين، والرئيس السوري، والرئيس المصري، والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، وبحث رئيس الجمهورية، خلال اللقاءات، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك، كما تم استعراض آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز فرص السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.