نائب رئيس البرلمان يؤكد ضرورة تظافر الجهود لنشر مفاهيم التسامح وتعزيز التعايش السلمي

2024-05-17 01:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب رئيس البرلمان، شاخەوان عبدالله أحمد، اليوم الخميس، ضرورة تظافر الجهود لنشر مفاهيم التسامح وتعزيز التعايش السلمي.وذكر عبد الله في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تظافر الجهود الحكومية ومن خلال مؤسسات الدولة والتعاون مع المنظمات المدنية في حماية حقوق الإنسان ونشر مفاهيم التسامح سيعزز من التعايش السلمي المجتمعي، وبلاد الرافدين تعد من أولى المراكز الحضارية في العالم وتنوعه القومي والديني والثقافي الجميل".وأشار إلى أن "تسوية النزاعات الإقليمية بالطرق السلمية والعمل بهدف التخفيف من حدة التوترات وآثار الصراعات في المنطقة والعالم، هي من أهم التدابير والمساعي الدولية الفاعلة وإسناد مشاريع المصالحة لتقوية دعائم الإستقرار والسلام المنشود والتنمية المستدامة في مجتمعاتنا البشرية".