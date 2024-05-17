ثنائية فيرمين تقود برشلونة للفوز على ألميريا

2024-05-17 01:36:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق برشلونة على الميريا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب "باور هورس" ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

سجل فيرمين لوبيز هدفي برشلونة في الدقيقتين 14، 67 من عمر المباراة وحصل فيرمين لوبيز على جائزة رجل المباراة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بينما يأتي ألميريا بالمركز العشرين برصيد 17 نقطة.

وحسم ريال مدريد لقب الدوري الاسباني بعدما جمع 93 نقطة ويتبقى جولتين فقط على نهاية المسابقة.