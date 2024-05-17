ديفيز يخطط لمعاقبة ريال مدريد

2024-05-17 08:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأصبح نادي ريال مدريد مهدداً بخسارة إحدى الصفقات التي سعى لإبرامها منذ فترة طويلة في ظل تحول مفاجئ في مستقبل اللاعب المستهدف.وأكدت تقارير صحفية طوال الأشهر الماضية أن الملكي في طريقه للتعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونخ، الذي ينتهي عقده في صيف 2025.لكن كريستيان فالك الصحفي بجريدة "بيلد" الألمانية، كشف عن مفاجأة في الساعات الماضية تتعلق بمستقبل الدولي الكندي.وأوضح فالك أن ديفيز مستاء من إدارة النادي الإسباني، لعدم بذل مجهودات حقيقية للتعاقد معه هذا الصيف.ولهذا السبب، يفكر ديفيز جدياً في البقاء بملعب أليانز أرينا، وهو ما قد يدفع بايرن ميونخ للتحرك من أجل تجديد عقده في أقرب فرصة ممكنة.ويبدو أن بطل إسبانيا قد تباطأ في إنجاز صفقة ديفيز مؤخراَ، بسبب توهج الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي في الفترة الأخيرة مع الملكي.المصدر: كورة