"ارض خط الصد" في النجف.. البرلمان يستكمل التوصيات ويلقي الكرة في ملعب الحكومة- عاجل

2024-05-17 09:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو لجنة النزاهة النيابية عن محافظة النجف هادي السلامي، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، انجاز التوصيات الكاملة المتعلقة بأراضي خط الصد الأول في النجف الاشرف.

وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة البرلمانية المعنية بالوقوف على ملف ارض الصد في النجف الاشرف أكملت عملها وقدمت توصيات شاملة اول امس بإجماع أعضاءها والتي تتضمن دعم حقوق اكثر من 4 الاف موظف في صحة النجف بأحقيتهم بامتلاكهم قطع الأراضي نظرا لما قدموا في مواجهة وباء كورونا".

وأضاف السلامي، انه "لا تراجع عن توصيات ارض الصد والتي تمثل طوق نجاة لاكثر من 4 الاف اسرة"، لافتا الى ان "الكرة الان في ملعب الجهات الحكومية للمضي في تحقيق أحلام الأسر بأن يكون لها قطعة ارض بعد سنوات طويلة من الخدمة والعمل".

واشار الى ان "دعم حقوق موظفي صحة النجف مستمر وننتظر موقف الجهات الحكومية من اجل المضي في استكمال الاجراءات القانونية والادارية الخاصة بتوزيعها بين المشمولين بها".

وتشهد محافظة النجف تظاهرات منذ ايام امام مجلس محافظة النجف، من قبل موظفي الصحة او مايعرف بـ"فئات الصد الاول" وهم الذين عايشوا جائحة كورونا، حيث اعترضوا على تحويل قطع الاراضي المخصصة لهم الى الاستثمار ورفض منحهم قطع اراضٍ باماكن بعيدة اخرى.