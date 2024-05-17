مصرع ضابط برتبة عميد في قيادة شرطة الديوانية إثر حادث سير

2024-05-17 09:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، مصرع ضابط فيها برتبة عميد إثر حادث سير في المحافظة.

وقال اعلام القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بمزيد من الحزن والإسى يعزي قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان تشكيلات شرطة المحافظة برحيل العميد حاكم مهدي فرحان المنسوب إلى قسم المتابعة في قيادة شرطة الديوانية".

وأضاف البيان، ان "العميد حاكم مهدي وافته المنية اليوم في حادث سير مؤسف".