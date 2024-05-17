اخبار العراق الان

الرئيسيةشفق نيوزاخبار العراق الرياضية › اليوم .. أربع مواجهات في دوري نجوم العراق

اليوم .. أربع مواجهات في دوري نجوم العراق

اليوم .. أربع مواجهات في دوري نجوم العراق
اليوم .. أربع مواجهات في دوري نجوم العراق
2024-05-17 09:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام اليوم أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ 29 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد، واربيل، وكربلاء .

وتقام مباراة واحدة في الساعة الرابعة عصراً تجمع فريقي الكرخ وضيفه النفط على ملعب الساحر احمد راضي .

بينما تجري مباراتان عند الساعة 6:15 عصراً تجمع الأولى فريقي امانة بغداد، وضيفه فريق نفط البصرة وتقام المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد ، ويستضيف ملعب دهوك وهو الملعب الافتراضي لاربيل مباراة فريق اربيل وضيفه فريق الحدود .

واخيراً تقام مباراة ضمن منافسات الجولة 29 تجمع فريق كربلاء وضيفه فريق الشرطة عند الساعة 8:30 مساءً .

واصل المتابعة على شفق نيوز