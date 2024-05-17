اليوم .. أربع مواجهات في دوري نجوم العراق

2024-05-17 09:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام اليوم أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ 29 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد، واربيل، وكربلاء .

وتقام مباراة واحدة في الساعة الرابعة عصراً تجمع فريقي الكرخ وضيفه النفط على ملعب الساحر احمد راضي .

بينما تجري مباراتان عند الساعة 6:15 عصراً تجمع الأولى فريقي امانة بغداد، وضيفه فريق نفط البصرة وتقام المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد ، ويستضيف ملعب دهوك وهو الملعب الافتراضي لاربيل مباراة فريق اربيل وضيفه فريق الحدود .

واخيراً تقام مباراة ضمن منافسات الجولة 29 تجمع فريق كربلاء وضيفه فريق الشرطة عند الساعة 8:30 مساءً .