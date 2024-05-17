الأوضاع المادية تفاقم مشاكل الإيرانيين بشأن صحة الاسنان.. القلع أفضل من الترميم!

2024-05-17 10:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وصفت لجنة الصحة في البرلمان الإيراني بعض المناطق الإيرانية بانها تعاني من مشاكل بشأن صحة الاسنان، مشيرا الى ان سوء الأحوال المعيشية دفع الناس الى القلع بدلا من الترميم. وقال رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني حسين علي شهرياري، في تصريح صحفي على هامش المؤتمر الدولي الـ63 للجمعية العلمية لطب الأسنان في إيران، ان أحوال الناس المعيشية ليست جيدة والناس يقومون بخلع الأسنان بدلا من إجراء خدمات طب الأسنان الأخرى، مشيرا الى ان الظروف المعيشية للناس ليست جيدة ولهذا السبب لا يهتمون بصحة أسنانهم وبدلا من تلقي خدمات طب الأسنان ينتهي الأمر بخلع الأسنان. من جانبه، تطرق رئيس جمعية طب الأسنان الإيرانية علي تاجرنيا، إلى ارتفاع تكلفة رعاية الأسنان وعدم قدرة المحتاجين على تغطية هذه التكاليف، مبينا ان تكاليف رعاية الأسنان ليست باهظة الثمن في إيران، لكن دخل الناس منخفض، وبشكل عام، يجب أن يتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد حتى يتمكن الناس من الحصول على خدمات أفضل في مجال صحة الأسنان.