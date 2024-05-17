أسعار النفط تتجه لتحقيق أول زيادة اسبوعية منذ 3 أشهر

2024-05-17 10:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع اتجاه خام القياس العالمي برنت إلى تحقيق أول زيادة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بفضل مؤشرات على تحسن الطلب العالمي وسط مؤشرات اقتصادية أقوى من المستهلكين الرئيسيين الصين والولايات المتحدة. وارتفعت أسعار خام برنت 21 سنتا أو 0.25 بالمئة إلى 83.48 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0314 بتوقيت جرينتش. نحن. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات، أو 0.09، إلى 79.30 دولارًا للبرميل. وتعززت الأسواق أيضًا بنمو الناتج الصناعي الصيني بنسبة 6.7٪ على أساس سنوي في أبريل مع تسارع وتيرة التعافي في قطاع التصنيع، مما يشير إلى احتمال زيادة الطلب في المستقبل. كما أدى الانخفاض في مخزونات النفط والمنتجات المكررة في المراكز التجارية العالمية الرئيسية إلى خلق تفاؤل بشأن نمو الطلب على النفط، مما عكس اتجاه ارتفاع المخزونات الذي أثر بشدة على أسعار النفط الخام في الأسابيع السابقة. وقد غذت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة التفاؤل بشأن الطلب العالمي. نحن. أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت أقل من المتوقع في أبريل، مما عزز توقعات انخفاض أسعار الفائدة في البلاد. وتعززت هذه التوقعات بشكل أكبر من خلال بيانات يوم الخميس التي أظهرت استقرار الاقتصاد الأمريكي. ويمكن أن يساعد انخفاض أسعار الفائدة في تخفيف الاقتصاد الأمريكي. الدولار، الأمر الذي من شأنه أن يجعل النفط أرخص بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى ويعزز الطلب.