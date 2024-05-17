دوري نجوم العراق.. أربع مواجهات اليوم في 3 محافظات

2024-05-17 10:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد ملاعب بغداد وكربلاء واربيل، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، إقامة اربع مباريات لحساب الجولة الـ 29 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة الاولى يستضيف فيها فريق الكرخ على ملعب الساحر احمد راضي نادي النفط عند الساعة الرابعة عصرا.

بينما تجري مباراتان عند الساعة 6:15 عصراً تجمع الأولى فريقي امانة بغداد، وضيفه فريق نفط البصرة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد، اما الثانية يلتقي فيها نادي أربيل على ملعب دهوك ضيفه فريق الحدود.

وفي اخر المباريات يستضيف فريق كربلاء على ملعبه فريق الشرطة عند الساعة 8:30 مساءً .



