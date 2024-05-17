2024-05-17 10:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكد عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الجمعة ( 17 آيار 2024)، بأن وزير الداخلية سيصدر توجيهًا مهماً حول مشكلة المركبات الكبيرة اليوم.

وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "بعد تلقينا شكاوي كثيرة من قبل سائقي المركبات الكبيرة حول انتظارهم لساعات طويلة عند مداخل المحافظات لفحصها بالسونار مايؤدي الى تأخيرهم عن ايصال البضائع"، مبينا أن "هذا الامر أدى الى خلق زخم كبير في الطرقات الخارجية".

واشار الى، انه "تواصل مع وزير الداخلية هاتفيًا وتم طرح المشكلة وسبل ايجاد حلول منصفة تضمن خلق مرونة عالية في تطبيق التعليمات مع تسريع وتيرة الفحص وتنظيمها بشكل يحقق كل الاهداف".

واشار الى أن "وزير الداخلية سيصدر اليوم توجيهًا مهماً يضمن نقاطا مهمة تضمن حل الاشكالية وحلحلتها وفق سياقات مرنة تضمن تطبيق التعليمات مع تسريع وتيرة الفحص في المداخل من خلال السونار".

واعلنت مديرية المرور العامة في (25 شباط 2025) إن "مديرها اللواء الحقوقي طارق إسماعيل الربيعي أمر بمنع بات لدخول مركبات الحمل من 3 اطنان واكثر الى العاصمة بغداد حتى اشعارا اخر"، مستثنياً "المركبات التي تحمل مواد غذائية، ومركبات نقل المشتقات النفطية.