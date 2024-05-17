2024-05-17 10:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعلنت مديرية مرور محافظة النجف، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، اغلاق مسار الدخول الى المدينة القديمة أمام حركة سير المركبات بالكامل ولمدة ثلاثة أيام.

وقال اعلام المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "سيتم اغلاق مسار الدخول الى المدينة القديمة من سيطرة (10) طوارئ أمام حركة سير المركبات بالكامل".

وأشار الى ان "الاجراء يأتي لأكساء وتأهيل شارع الإمام علي (عليه السلام) مساء هذا اليوم ولمدة ثلاثة أيام"، داعيا السائقين "لاستخدام مسارات بديلة حتى اكمال الصيانة والتأهيل من قبل الجهة المنفذة" .