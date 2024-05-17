2024-05-17 10:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: مواليد اليوم الجمعة 17 أيار مايو من برج الثور.مولود الثور يحب الحب لذاته ويسعى دائماً للاستقرار العاطفي، وهو صادق في مشاعره لكنّه لا يبوح دائماً بها وإنّما يوحي للشريك برغبته بطرق أخرى غير الكلام المباشر فتراه مهتماً لأمور حبيبته يسعى لإسعادها، وهو رومانسيّ وحنون وعاطفيّ جداً وليّن في تصرفاته...

The post مهنيا وصحيا وعاطفيا حظك وتوقعات الابراج اليوم الجمعة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.