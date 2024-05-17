أرتيتا: سأعود للتدريب في إسبانيا يوما ما

2024-05-17 10:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي ،ميكيل أرتيتا، أنه سيعود للعمل مجدداً في بلاده.وقال أرتيتا على هامش تكريمه في السفارة الإسبانية بلندن: "سأعود يوما ما، بلدي تجذبني كثيراً من حيث طريقة العيش والعلاقات والثقافة، كلها أمور أحتفظ وأعتز بها".وأضاف في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "لكنني سعيد بتواجدي هنا في لندن، وأستمتع حقاً بعملي، وأعتقد أنه سيأتي يوما ما، لأنني لن أبقى بعيدا طوال حياتي عن بلدي".في سياق آخر تحدث ميكيل أرتيتا عن مباراة الجولة الأخيرة ضد إيفرتون، قائلاً: "علينا فقط أن ننتظر السحر، وأن نقوم بدورنا ونؤدي ما علينا، ونعرف ما علينا القيام به".وواصل "الحلم بالتتويج باللقب حتى الجولة الأخيرة لحظة جميلة ستكون الأولى منذ إنشاء ملعب الإمارات، الذي سيتزين باللون الأحمر حال تتويجنا باللقب".ويعتلي مانشستر سيتي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة يلاحقه آرسنال 86 نقطة.وتوج آرسنال بلقب الدوري لآخر مرة في عام 2004 بينما يسعى مانشستر سيتي للتتويج به للمرة الرابعة على التوالي.المصدر : كورة