بجرائم سرقة وحيازة سلاح غير مرخص.. الاطاحة بأربعة متهمين في بغداد

2024-05-17 10:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، إلقاء القبض على 4 متهمين بجرائم السرقة وحيازة أسلحة غير مرخصة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين بسرقة الدراجات النارية، 2 منهم تم ضبطهما بالجرم المشهود اثناء قيامهما بالسرقة ضمن مكاتب مكافحة اجرام الاعظمية والكرادة والحبيبية".

واوضحت، أنه "جاء ذلك خلال ممارسة أمنية أجرتها المديرية، تضمنت نشر المفارز والدوريات في الشوارع الرئيسية والمناطق التجارية والازقة السكنية لفرض الأمن وحماية الممتلكات للمواطنين، وضبط المخالفات والعناصر المشبوهة وتدقيق الأشخاص المطلوبين".

وتابعت، أنه "تم ضبط شخص بحوزته سلاح ناري غير مرخص (مسدس محور) وتم اتخاذ الإجراءات بحق حائزه وفق القانون".







