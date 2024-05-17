2024-05-17 11:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على مشورة قانونية مستقلة قبل عقد اجتماع استثنائي للمجلس بحلول 25 يوليو/ تموز لاتخاذ قرار بشأن الاقتراح الفلسطيني بتعليق مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية بسبب الحرب في غزة.

وطرح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الخطوط العريضة للخطة في مؤتمر للاتحاد الدولي يوم الجمعة، بعد أن أتيحت الفرصة لممثلي الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي لكرة القدم للتحدث أمام الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن إنفانتينو قوله: "سيفوض الفيفا اعتبارا من الآن خبرة قانونية مستقلة لتحليل الطلبات الثلاثة (من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم) وضمان تطبيق النظام الأساسي للفيفا بالطريقة الصحيحة".

وأضاف أنه "يجب أن يسمح هذا التقييم القانوني بمدخلات ومطالبات كلا الاتحادين الأعضاء، النتائج والتوصيات.. ستحال إلى مجلس الفيفا".

وتابع: "نظرا لخطورة الوضع، سيتم عقد مجلس استثنائي للفيفا قبل 25 يوليو/ تموز لمراجعة نتائج التقييم القانوني واتخاذ القرارات المناسبة".

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد قدم اقتراحا إلى 211 عضوا في الفيفا يدعو إلى "فرض عقوبات مناسبة، بأثر فوري، ضد أندية كرة القدم الإسرائيلية"، وفقًا لوثائق الاتحاد الدولي التي صدرت قبل شهر من اجتماع الكونغرس والمجلس في بانكوك.

وأشار الاقتراح إلى "انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وخاصة في غزة"، وأشار إلى التزامات الفيفا القانونية بشأن حقوق الإنسان وضد التمييز.

وكتب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن "كل البنية التحتية لكرة القدم في غزة إما دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، بما في ذلك ملعب اليرموك التاريخي"، وقال إنه يحظى بدعم الاقتراح من اتحادات الجزائر والعراق والأردن وسوريا واليمن.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعرب عن دعمه لاقتراح فلسطين بتعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بسبب الحرب المستمرة في غزة خلال مؤتمره المنعقد في بانكوك اليوم الخميس.

وأكد رئيس الاتحاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة التزامه بمواصلة مساندة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ودعم مقترحه قبل اجتماع الفيفا غدا والذي يسعى إلى "اعتماد عقوبات فورية ومناسبة ضد الفرق الإسرائيلية"، وفقا لرويترز.

وقال الشيخ سلمان "قوة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأتي من خلال قوة أعضائه، وعندما يعاني أحد الأعضاء يتأثر بقية الأعضاء الآخرين.

الاتحاد الآسيوي يقف إلى جانب الاتحاد الفلسطيني ونحن ننضم لهم في البحث عن حلول فعالة منبثقة من كرة القدم للتظلمات التي أثارها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في مقترحهم.

وأضاف "من واجبنا دعم الاتحاد الفلسطيني من أجل التوصل إلى حل سريع وفعال بما يتماشى مع القواعد واللوائح والنظام الأساسي للاتحاد الآسيوي والفيفا".

وأرسل الاتحاد الفلسطيني اقتراحه للفيفا في 11 مارس الماضي وسيتم مناقشته خلال الاجتماع السنوي للفيفا بعد إضافته إلى جدول الأعمال بدعم من اتحادات الجزائر والأردن وسوريا واليمن.



