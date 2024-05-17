الإعلام الحكومي يعلن رفع أكثر من (6) ملايين وثيقة صحة صدور في بوابة أور الإلكترونية

2024-05-17 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد-واع-نور الزيديأعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الجمعة، عن رفع أكثر من (6) ملايين وثيقة صحة صدور في بوابة أور الإلكترونية.وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الخدمات الحكومية التي تقدمها بوابة أور الإلكترونية بلغت 379 خدمة، حيث تتميز بسرعة الإنجاز، وتشمل أغلب القطاعات الحكومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات".وأضاف أن"عدد المسجلين على بوابة أور بلغ بحدود ثلاثة ملايين مواطن"، مبيناً أن "الخدمات المقدمة توفر حماية عالية للبيانات من خلال تطبيق أحدث التقنيات والتدابير الفعالة، وضمان البنية التحتية المتطورة".وبشأن نظام إصدار الوثائق الإلكترونية وإلغاء صحة الصدور، أوضح مجيد، أن"عدد الجهات التي تستخدم النظام بلغت 83 جهة بين وزارة غير مرتبطة بوزارة ومحافظة، فيما بلغ عدد الوثائق المرفوعة في النظام أكثر من ستة ملايين وثلاث مئة وثيقة"، لافتاً الى أن"العمل مستمر لإشراك جميع المؤسسات في النظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".وأشار الى أن" البوابة تتميز بالخدمة الإرشادية التي تتيح للمواطنين الاستفسار عن الخدمات المقدمة عبر الاتصال بالهاتف المجاني بالرقم "5599" المتاح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ليلاً".