2024-05-17 11:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة خارجية الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إنها على اتصال دائم مع المسؤولين في بغداد وأنقرة وأربيل والشركات الأمريكية لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق عبر خط أنابيب ميناء جيهان التركي. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل بمؤتمر صحفي عقده في واشنطن، إن “تطوير طرق مختلفة لإيصال الطاقة العراقية إلى الأسواق […]

ظهرت المقالة واشنطن على اتصال ببغداد وأنقرة وأربيل لإعادة تصدير النفط عبر خط جيهان التركي أولاً على Eishan.