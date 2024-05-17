تكريم الفنانة عواطف نعيم في مهرجان إيزيس الدولي بالقاهرة

2024-05-17 11:24:02 - المصدر: واع

القاهرة – واع – رشا محمدانطلقت فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة عربية وعالمية.وذكرت مراسلة وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "إدارة المهرجان أعلنت عن تكريم الفنانة العراقية القديرة عواطف نعيم، ضمن دورته الثانية، التي تقام في الفترة من 16 ولغاية 22 أيار الجاري بالقاهرة".وذكرت رئيسة المهرجان المخرجة عبير لطفي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الفنانة عواطف نعيم تعد واحدة من أبرز النجمات في الوطن العربي"، لافتة إلى أن "موهبة نعيم لم تحصرها في دور محدد، وإنما أطلقت لها العنان لتحلق في سماء الفن من خلال التمثيل والتأليف والإخراج والبحث العلمي، وهو ما يعكس قدرة المرأة واستطاعتها على إثبات نفسها في مجالات صعبة تحتاج لمجهود كبير".وأشارت الى أنه "من المقرر أن يتم تكريم الفنانة على مسرحية "أنا وجهي" وهي من تأليفها وإخراجها، ويشارك في بطولتها كل من الفنانين والفنانات (شذى سالم، وسمر محمد، وشيماء جعفر، وعلي السوداني)"، مبينة أن "أحداث المسرحية تدور حول ثلاثة نساء يجسدن المعاناة التي تتكبدها المرأة في الحياة العائلية والاجتماعية والسياسية، للوصول إلى جوهرها ووجهها الحقيقي".يذكر أن عواطف نعيم، ممثلة ومخرجة وباحثة أكاديمية عراقية، ولدت العام 1949، وحصلت على شهادة الدكتوراه في الإخراج المسرحي، وبدأت مشوارها الفني من خلال كتابة وإخراج العديد من البرامج والمسلسلات للإذاعة والتلفزيون العراقي، وذلك بالتوازي مع عملها في مجال النقد والبحث الأكاديمي بالمسرح، وهي عضو مؤسس لرابطة نقاد المسرح في العراق.وحصلت على وسام الفنون والآداب الفرنسي رتبة فارس، من وزارة الثقافة الفرنسية في العام 2022، وأسست قسم مسرح الطفل في دائرة السينما والمسرح العام 1996 وأقامت أول مهرجان له في عام 2002.ومن أبرز الأعمال المسرحية التي عملت على تأليفها وإخراجها "جنون الحمائم" و"غودوت أين أنت"، ومسرحية "مطر يمه"، و"لو"، ومسرحية "تقاسيم على نغم النوى"، هذا بجانب إسهاماتها في السينما والتلفزيون.