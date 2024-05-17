انطلاق أول رحلة سياحية من مطار كركوك إلى أذربيجان

2024-05-17 11:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت دائرة السياحة في كركوك، اليوم الجمعة، عن انطلاق أول رحلة سياحية من مطار المحافظة الدولي إلى أذربيجان، وفق اتفاق مع شركات دولية متخصصة لتنشيط هذا القطاع. وقال مدير سياحة كركوك سرمد محمد جميل، إن القطاع السياحي في العراق يعد مورداً مهماً جداً لدعم الاقتصاد الوطني، وتوافد السياح على العراق سينعكس إيجاباً على القطاعات الأخرى ويمثل وسيلة لتبادل الثقافات المختلفة وأضاف اليوم انطلقت رحلة أولى من مطار كركوك إلى أذربيجان لسياح من أهالي المحافظة وغيرها تضم 81 سائحاً، وهذه الرحلة تأتي وفق اتفاق بين شركات سياحية عراقية و أذربيجانية، وضمن اتفاقات تعمل الشركات على تطويرها وجعلها رحلات تعاون مشتركة بين الجانبين. وأشار جميل إلى أن سياحة كركوك تعمل على تنظيم رحلات عكسية إلى كركوك لإنعاش القطاع السياحي في المحافظة لكونها مدينة تاريخية مهمة وفيها الكثير من المعالم السياحية، لذا نعمل على تطوير هذا القطاع المهم وجذب السياح.