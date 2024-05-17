سوق الناصرية المحلي: سعر صرف الدولار اليوم الجمعة

2024-05-17 11:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل سعر الدينار العراقي في بورصة الناصرية المحلية ليوم الجمعة المصادف 17 ايار للعام 2024 سعر الشراء 145750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي سعر البيع 146250 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي...

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