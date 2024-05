التعليم العالي ترفض شرط جامعة ذي قار بنشر بحوث في سكوباس وكلارفيت لاغراض التثبيت

2024-05-17 11:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشفت وثيقة صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى جامعة ذي قار عن رفضها شرط تثبيت المعينين بعد نشرهم لبحوث علمية في سكوباس وكلارفيت واكمال السنة التجريبية. وذكرت الوثيقة تابعته شبكة اخبار الناصرية المعنونة الى جامعة ذي قار بان طلب احدى التدريسيات ورد الى شعبة شؤون الجامعات...

