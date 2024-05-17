الشرطة يواجه كربلاء بأمل استعادة صدارة دوري النجوم

2024-05-17 11:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ( 29) من دوري نجوم العراق بكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة أربع مباريات في ملاعب بغداد والمحافظات .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق الشرطة يأمل بالعودة إلى العاصمة بغداد بانتصار مهم ونقاط كاملة عندما يواجه نظيره كربلاء على أرضه ،بينما يلعب الكرخ أمام النفط، ويستضيف أمانة بغداد نظيره نفط البصرة، ويشد الحدود الرحال لملاقاة أربيل".وأضاف أن "مباريات هذه الجولة ستختتم يوم غدٍ السبت عندما يخوض فريق القوة الجوية متصدر الترتيب رحلة محفوفة بالمخاطر لمقابلة الميناء، ويحل الطلبة ضيفاً على نفط ميسان، ويلعب الزوراء مع زاخو، فيما يلاقي فريق النجف نظيره دهوك".