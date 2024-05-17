بالفيديو.. "العناكب" تغزو بساتين مندلي شرقي البلاد وسط مطالبات بمكافحتها- عاجل

2024-05-17 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

إنتشرت "العناكب" بشكل غير مسبوق في بساتين المناطق الحدودية المحاذية لإيران بمحافظة ديالى شرقي العراق، فيما طالب المزارعون الجهات المختصة بمكافحة انتشار هذه الآفة.

ووثق مزارع من أهالي مندلي، اشهر مدن الشريط الحدودي شرقي العراق، اليوم الجمعة (17 آيار 2024) بمقطع فيديو ورد لـ"بغداد اليوم"، انتشار بيوت العنكبوت باشجار النخيل بشكل واسع في اشارة الى الآفة للموسم الثاني على التوالي.

ودعا المزارع لـ"إجراء معاينة من قبل الفرق المختصة لبيان أسباب انتشار هذه الآفة ومدى تأثيرها على اشجار النخيل".





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