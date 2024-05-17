2024-05-17 12:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن إدارة نادي برشلونة الإسباني، قررت بشكل نهائي إقالة المدير الفني لفريقها الكروي تشافي هيرنانديز مع نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، قرر عدم استمرار تشافي في الموسم المقبل والإطاحة به بشكل رسمي عقب لقاء رايو فايكانو إذا حقق الفريق المركز الثاني بالدوري الإسباني بشكل رسمي.

ويلتقي برشلونة ضيفه رايو فايكانو، بعد غدٍ الأحد، في الجولة قبل الأخيرة للدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة حالياً المركز الثاني برصيد 79 نقطة بفارق 4 نقاط عن جيرونا بينما حسم ريال مدريد اللقب بشكل رسمي.

ويعني فوز برشلونة بلقاء الأحد، حسم الوصافة بشكل رسمي وهو ما يجعلها المباراة الأخيرة للبارسا مع تشافي بحسب تأكيدات صحيفة "سبورت".

ويعيش لابورتا حالة من الغضب تجاه تشافي بسبب النتائج الأخيرة والخسارة أمام جيرونا، يوم 4 آيار/ مايو الجاري، بنتيجة 2-4 بالليغا.

وزاد غضب رئيس برشلونة التصريحات التي أدلى بها تشافي، مؤخراً، وحديثه عن الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها برشلونة وتزيد صعوبة المنافسة مع الأندية الأوروبية الكبرى وتحديداً ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لابورتا يشعر بخيبة أمل بعد تصريحات تشافي ورفض السفر إلى ألميريا لحضور مباراة الفريق، أمس الخميس، والتي فاز بها برشلونة بنتيجة 2-0.

وتراجع لابورتا عن اتفاقه مع تشافي، خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بإثنائه عن الرحيل بعدما أعلن المدير الفني، في وقت سابق، مغادرته أسوار العملاق الكتالوني نهاية الموسم.