2024-05-17 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - لوحة

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، حجم المبالغ الاستثمارية التي استلمتها المحافظات خلال الربع الأول من 2024.

وكتب المرسومي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، ان "المبالغ الاستثمارية التي استلمتها المحافظات خلال الربع الأول من 2024، توزعت بين محافظة البصرة بواقع 144 مليار دينار و نينوى 134.8 مليار دينار وبغداد 154.5 مليار دينار".

وأضاف المرسومي، "فيما استلمت محافظة ذي قار 102.4 مليار دينار و ديالى 7.9 مليار دينار و بابل 52.6 مليار دينار"، لافتا الى ان "الانبار استلمت 58 مليار دينار و ميسان 81.8 مليار دينار و واسط 52.9 مليار دينار، كما كانت حصة النجف 43.8 مليار دينار و الديوانية 63.3 مليار دينار و المثنى 43.9 مليار دينار و كربلاء 52.8 مليار دينار".

وتابع "فيما لم تستلم محافظتي صلاح الدين وكركوك اي مبالغ"، مؤكدا ان "المجموع الكلي للمبالغ الموزعة كانت 992.7 مليار دينار من اصل 6 ترليونات دينار وهي تخصيصات تنمية الأقاليم و البترو دولار".

وأوضح المرسومي، ان "المحافظات قد استلمت 16.5% فقط من التخصيصات الاستثمارية المستحقة لها والمدرجة في الموازنة الثلاثية المعطلة حاليا بسبب تأخر وصول الجداول من الحكومة الى البرلمان"، مشددا على انه "يعد احد اهم الأسباب في تأخر وتلكؤ تنفيذ المشاريع في المحافظات".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، قد اكد الأربعاء، (15 آيار 2024)، ان مجلس الوزراء، سيصوت بالموافقة في جلسته الاستثنائية المقررة يوم الأحد المقبل على جداول الموازنة المالية لعام 2024.

وقال الكرعاوي في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، "مجلس الوزراء سيصوت الأحد المقبل على جداول الموازنة لتصل سريعا الى مجلس النواب".

وحذر من ان "المشاريع قد تتلكأ اذا ما تم تأمين السيولة المالية لها ولابد من تأمينها عبر جداول الموازنة" مشدداً على، ان "المضي بموازنة بعجز مرتفع هي مخاطرة مالية".

وشدد الكرعاوي أيضاً "يجب دراسة جداول الموازنة 2024 بشكل دقيق واستضافة جهات حكومية" منوها الى، ان "لمجلس النواب صلاحية نقل وتقليل الانفاق في الجداول وتقليل نسبة العجز فيها".

وأكد "سنحاول حسم ملف الجداول خلال نهاية الفصل التشريعي الحالي الذي تم تمديده لشهر واحد لتمضي الحكومة بالمشاريع" مضيفا "عازمون على حسم هذا الملف من اجل إعطاء الحكومة الفسحة الكاملة لتنفيذ برنامجها وخططها العمرانية والاستثمارية".

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي بعقد جلسة استثنائية للمجلس يوم الأحد المقبل، لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024.