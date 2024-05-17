2024-05-17 12:36:07 - المصدر: منصة إيشان

تجمع أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في بغداد وعدة محافظات عراقية، لإحياء صلاة الجمعة الأولى تحت تسمية التيار الوطني الشيعي، وذلك للمطالبة باعتبار عيد الغدير، عطلة رسمية في عموم البلاد. ونشرت صفحات تابعة للتيار، صور الحشود الصدرية وهي تتجمع في أماكن خاصة للصلاة، في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب والفرات الأوسط، بشعار “اليوم من يحب علياً […]

ظهرت المقالة الحشود الصدرية تتجمع لإحياء أول صلاة جمعة باسم “التيار الوطني الشيعي” أولاً على Eishan.