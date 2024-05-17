آلاف الصدريين يجددون المطالبة بإعلان "عيد الغدير" عطلة رسمية في العراق

2024-05-17 12:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جدد خطيب صلاة الجمعة الموحدة للتيار الصدري في مدينة بغداد، حازم الأعرجي، المطالبة بإعلان "عيد الغدير" عطلة رسمية بالعراق.

ودعا الأعرجي في الخطبة، آلاف المصلين من انصار واتباع التيار في العاصمة العراقية بمساندة ودعم مطلب زعيمهم مقتدى الصدر بإعلان تلك العطلة، بالهُتاف "لبيك ياعلي".

وفي 24 نيسان الجاري، أعلن مجلس النواب العراقي، تسلمه مقترح قانون "عطلة عيد الغدير" من قبل النائب برهان المعموري، وفقا لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويحتفل المسلمون الشيعة يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من كل عام بعيد الغدير.

وبحسب الروايات الشيعية، فإن يوم 18 ذي الحجة هو اليوم الذي خطب فيه النبي محمد خطبة وعيَّن فيها الإمام علي بن أبي طالب مولًى للمسلمين من بعده، حيث يعتقد الشيعة بأن النبي قد أعلن عليًّا خليفة من بعده أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في مكان يُسمى بـ"غدير خم" سنة 10 هـ الموافق631 ميلادي.