اليوم .. ثلاث مباريات في دوري النخبة بكرة اليد

2024-05-17 13:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتنطلق اليوم الجمعة في بغداد والمحافظات، منافسات الجولة العاشرة من المرحلة الثانية، لدوري النخبة بكرة اليد، بإقامة ثلاثة لقاءات.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " المباراة الأولى ستجمع فريق الحشد الشعبي رابع الترتيب العام ومضيفه الطلبة متذيل الترتيب، في قاعة الكرخ، ويطمح لاعبو الحشد إلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وتحقيق الانتصار لخطف المركز الثالث، أملاً في تعثر صاحب المركز الثالث فريق الجيش، بينما يدرك الأنيق صعوبة المهمة أمام فريق يمتلك المقومات الفنية والبدنية التي تؤهله لحسم المواجهة، أملاً منه بإحداث مفاجأة تعكس جميع التوقعات".وأضاف أن " اللقاء الثاني سيحط فيه فريق ذي قار رحاله في محافظة البصرة لمواجهة فريقها نفط البصرة، ويسعى أبناء مدينة الناصرية إلى تقديم أفضل المستويات بغية الخروج بنتيجة مرضية للجهاز الفني، في المقابل يرنو نفط البصرة إلى تصحيح المسار ومصالحة الجماهير عقب تعرضه إلى الخسارة في الجولة الماضية أمام فريق الكرخ وتحقيق نقاط المباراة".وأوضح أن "المباراة الثالثة، ستكون بين فريقي الكوت ونفط الوسط، ويطمح كلاهما إلى الظهور بأداء مميز وتحسين نتائجهما في الترتيب الفرقي".