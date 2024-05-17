آفة المخدرات.. جهات نيابية تقدم ثلاثة مقترحات لزيادة زخم مكافحتها في المحافظات- عاجل

2024-05-17 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

قدم عضو مجلس النواب، عدنان الجحيشي، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، ثلاثة مقترحات لزيادة زخم مكافحة المخدرات في المحافظات العراقية.

وقال الجحيشي لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يختلف اثنان على خطورة آفة المخدرات باعتبارها خطر يوازي الإرهاب، والعراق كان من بين البلدان المتضررة منها في السنوات الأخيرة مع زيادة معدلات الإدمان وانعكاساتها على المجتمع من خلال زيادة معدلات الجريمة والافعال السلبية".

وأضاف انه "من اجل زيادة زخم مكافحة المخدرات في المحافظات نقترح قيام مجالس المحافظات بتشكيل لجان لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتولى مراقبة وتقييم إجراءات الجهات والأجهزة المختصة في ملف مكافحة المخدرات ورفع تقاريرها بذلك إلى مجلس النواب".

وتابع الجحيشي ان "إعادة تشكيل اللجان الفرعية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة المحافظين يتم استنادا لأحكام المادة (5/حادي عشر) من قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017".

وأشار الى "أهمية توجيه مجلس الخدمة الاتحادي والجهات ذات العلاقة تعيين باحثين اجتماعيين ونفسانيين في المدارس والجامعات لغرض الارشاد التربوي والنفسي ومتابعة المتعاطين للمواد المخدرة من الطلبة"، مشددا على "ضرورة معاقبة المقصرين في تأخير إنجاز المباني العلاجية والتأهيلية ومراكز احتجاز وإيداع المتهمين والمحكومين بقضايا المخدرات".

وأكد أن "الحرب على المخدرات مهمة لأمن البلاد وحماية مجتمعه من آفة لها انعكاسات خطيرة"، لافتا الى ان" تفكيك الشبكات في الأشهر الأخيرة يمثل نقلة نوعية في مواجهة خطر الإدمان والانتقال الى مرحلة أخرى تضمن سلامة شبابنا وتحصينهم من هذه السموم".

وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، الأربعاء (15 آيار 2024)، عن ضبط 8 كيلو غرام من المواد المخدرة و200 ألف من الحبوب والمؤثرات العقلية خلال أسبوع، فيما تم القبض على 98 متهما صادرة بحقهم احكام قضائية وفق قانون مكافحة المخدرات.