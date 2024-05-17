الاستخبارات والأمن تحكم قبضتها على "إرهابي" في بغداد

2024-05-17 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن في وزارة الدفاع، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، القبض على "إرهابي" في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها تمكنت من الإطاحة بأحد العناصر الإرهابية غرب العاصمة بغداد"، مبينةً أن "العملية تمت بجهد استخباري نوعي وبكمين محكم تم فيه الإطاحة بأحد أبرز اهداف المديرية".

وأضافت المديرية في بيانها، أن "الإرهابي صدرت بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".







