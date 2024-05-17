ليفربول يعلن موعد رحيل النيجيري ماتيب عن الفريق

2024-05-17 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، رحيل المدافع الكاميروني جويل ماتيب عن الفريق، بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ونشر موقع النادي الرسمي بيانا أكد خلاله أن "اللاعب، سيبدأ فصلا جديدا في مسيرته بنهاية عقده مع ليفربول، حيث سيغادر الفريق".

من جانبه، قال كلوب في تصريحات صحفية، إنه "في كل السنوات التي عملت بها في كرة القدم، لست متأكدا من أنني صادفت الكثير من اللاعبين الذين يحبهم الناس أكثر من ماتيب".

وأضاف أن "ماتيب لاعب محترف وإنسان رائع، وكنا محظوظين بوجوده معنا طوال هذه الفترة، والآن كل ما يمكننا فعله هو أن نتمنى له التوفيق".

وكان جويل ماتيب من الصفقات الأولى التي أبرمها المدرب يورغن كلوب، حيث انضم للريدز بالمجان من شالكه.

وتعرض ماتيب للإصابة في ديسمبر/ كانون الاول الماضي، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليتغيب منذ ذلك الحين عن فريقه.

وسيودع ماتيب البالغ 32 عاما جدران ليفربول، بعد فترة طويلة استمرت لمدة 8 مواسم.

وشارك ماتيب في 201 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، مسجلا 11 هدفا، وقاد الفريق لتحقيق 7 ألقاب بما فيهم دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وسيلعب ماتيب رفقة كلوب،، في المباراة الأخيرة للموسم بالدوري الإنجليزي، أمام وولفرهامبتون يوم الأحد القادم.

المصدر: وكالات