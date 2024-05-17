البرازيل تستضيف مونديال السيدات 2027

2024-05-17 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، تنظيم بطولة كأس العالم للسيدات عام 2027 إلى البرازيل، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في تايلاند، اليوم الجمعة.

ولأول مرة في تاريخ مونديال السيدات، يتم تحديد البلد المضيف من خلال تصويت بين الاتحادات الأعضاء في اجتماعات الجمعية العمومية للفيفا، بدلا من مجلس الاتحاد الدولي.

وفازت البرازيل خلال التصويت، حيث تفوقت على الملف الأوروبي المشترك، الذي تقدمت به ألمانيا وبلجيكا وهولندا.

وأيد 78 فقط من أصل 207 أعضاء شاركوا في التصويت، إقامة مونديال السيدات في أوروبا، بينما حصلت البرازيل على 119 صوتا، حيث كان هناك 197 صوتا صحيحا فقط.

وتم تصنيف البرازيل على أنها المرشحة الأوفر حظا لتنظيم المونديال قبل التصويت، بعد أن سجلت نتائج أفضل بشكل طفيف من الأوروبيين في تقرير التقييم.

وبالإضافة إلى ذلك، لم ينظم كأس العالم للسيدات حتى الآن في أمريكا الجنوبية، بينما أقيم 3 مرات في أوروبا، بما في ذلك ألمانيا عام 2011.

وقدم جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، التهنئة للبرازيل بعد إعلان استضافتها مونديال السيدات، حيث قال "سيكون لدينا أفضل كأس عالم في البرازيل. شكرا جزيلا أيضا لملف بلجيكا وهولندا وألمانيا، الذين كانوا رائعين".

المصدر: وكالات



