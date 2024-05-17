العراق يعلن التوسع بنصب شبكات الغاز السائل

2024-05-17 13:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة النفط، الجمعة، التوسع في نصب شبكات الغاز السائل، فيما أكدت المضي باستيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية. وقال مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في وزارة النفط، أنمار علي حسين، بتصريح اطلعت عليه الاقتصاد نيوز إنملاكات الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز المعنية بنصب شبكات الغاز في 8 مجمعات سكنية موزعة على 200 ألف و37 وحدة سكنية، قامت بتجهيزها بالغاز وبشكل مستمر. وأضاف، أنه تم التوسع في نصب هذه الشبكات لتشمل 172 موقعاً كالمولات والمطاعم والمستشفيات والمعامل الصناعية وحقول الدواجن، مشيراً إلى أن هناك 41 مجمعاً قيد التنفيذ وأيضاً 60 موقعاً صناعياً سيتم إدخال منظومة الشبكات فيها لتدخل الخدمة قريباً بعد انتهاء جميع الأعمال الفنية اللازمة. وأوضح أن هذه الشبكات متاحة لجميع المواطنين ممن يرغبون بإضافة منظومة الغاز ضمن شروط السلامة وسعة الخزان التي تناسب استخدامه. ولفت إن الوزارة حرصت على توفير أسطوانة الغاز المركبة إلى المواطنين من خلال التعاقد مع كبريات الشركات الأجنبية المختصة بهذا المجال، ومن خلال الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز. وأكد أن الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز ماضية في استيراد هذه الأسطوانات بعد نجاح تجربتها وبشكل كبير لاستيفائها جميع شروط السلامة والأمان.